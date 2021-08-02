Мамадыш, Татарстан, 2 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В городе Мамадыш в дорожно-транспортном происшествии пострадала 12-летняя девочка, которая позже скончалась в больнице, сообщает 2 августа минздрав РТ.

Квадроцикл

Инцидент произошел накануне ночью. На улице Ипподромная 12-летняя девочка не справилась с управлением квадроциклом и врезалась в забор частного дома. Оперативно прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, однако усилия врачей не увенчались успехом. Ребенок от полученных травм скончался на операционном столе, спустя час после аварии, публикует комментарии ведомства «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Ключищи Верхнеуслонского района 19 июня, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повезла на квадроцикле на пристань к реке Волге подругу и двух её детей 2010 и 2020 годов рождения. Женщина не справилась с управлением и врезалась в сарай. В результате ДТП 11-летняя девочка скончалась от полученных травм на месте. Подозреваемую госпитализировали.

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