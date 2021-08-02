В Тамбовской области COVID-19 унёс жизни 700 человек
Тамбов, 2 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 2 августа.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе скончались 700 человек.
После выздоровления были выписаны 35 тыс. 697 пациентов, в том числе 19 человек — за последние сутки.