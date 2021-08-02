Сеул, 2 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён примет участие в серии виртуальных министерских встречах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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По их словам, со 3 по 6 августа южнокорейский дипломат примет участие в саммите Южная Корея — АСЕАН, встрече министров иностранных дел Восточноазиатского саммита, Региональном форуме АСЕАН и встрече представителей «АСЕАН+3».

Отмечается, что в рамках этих мероприятий Чон Ый Ён намерен обсудить меры борьбы с пандемией коронавируса и восстановления мировой экономики, заручиться поддержкой в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, ситуацию в Мьянме и Южно-Китайском море.