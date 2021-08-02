Москва, 2 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. На начало 2021 года в России было зарегистрировано 15,86 млн легковых автомобилей российских брендов. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобиль

На долю машин российских марок приходится 36,3% от всех машин, зарегистрированных в России на начало текущего года.

Наиболее распространенными в РФ среди иномарок являются японские автомобили — им принадлежит 21,4% от всего объёма легковушек (9,37 млн ед.). Корейских машин в России числится 5,34 млн единиц (доля — 12,2%). На третьем месте в списке разместились немецкие авто. Их на 1 января 2021 года было зарегистрировано 4,67 млн единиц (доля — 10,7%).

Далее идут американские и французские марки. Доля первых в общем объёме зарегистрированных в России машин равна 7,2% (3,16 млн ед.), а вторых — 5,8% (2,52 млн ед.). В России также числятся 981 тыс. экземпляров чешских машин (доля — 2,25%) и 663, 2 тыс. единиц китайских моделей (доля — 1,5%).

Напомним, на 1 января 2021 года в России был зарегистрирован 43 697 221 легковой автомобиль.

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