Красноярск, 2 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. По состоянию на 2 августа в Красноярском крае подтверждено 91 934 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе выявили 472 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 515 человек. За весь период пандемии в Красноярском крае от коронавирусной инфекции излечился 77 401 человек.

В регионе проведено уже 3 280 286 тестов на коронавирус (+6035 за последние сутки).

Напомним, 1 августа в крае было подтверждено 468 случаев заражения коронавирусом.