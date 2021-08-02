Воронеж, 2 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Несколько пассажиров госпитализированы в результате аварии с участием маршрутного автобуса в центре Воронежа 2 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

Авария произошла около 12:30 в районе дома №66 по улице Плехановской. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №80, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

В результате с травмами госпитализированы трое пассажиров, в том числе 15-летняя девочка. Госпитализирован также водитель — по предварительной информации, перед аварией он почувствовал себя плохо.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Также уточняется число пострадавших в аварии.