Тамбов, 2 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Тамбовской области 2 августа подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Всего в области было зарегистрировано 37 тыс. 870 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 35 тыс. 697 пациентов, в том числе 19 человек — за последние сутки.