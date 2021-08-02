Сыктывкар, 2 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались 13 ковид-пациентов, всего с начала пандемии коронавирус унес 1220 жизней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском оперштабе.

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По данным штаба, 1 августа число больных COVID-19 пополнили 275 жителей республики. Наибольший прирост заболевших выявлен в Сыктывкаре — 99, Ухте — 54 и Усинске — 18. Под медицинским наблюдением находится 6121 человек.

Всего с начала пандемии инфекцию перенесли почти 48 тысяч жителей Коми. 103 из них были признаны здоровыми накануне, 1 августа.