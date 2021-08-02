Москва, , 13:56 — REGNUM Разведчик — это в первую очередь сотрудник секретной службы, при этом российский разведчик — это всегда интеллектуал. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил 2 августа в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Папка с докладными записками ЦРУ LBJ Library

По его словам, западные оппоненты Москвы именуют шпионами или сотрудников внешней разведки РФ, или источники, которые поставляют ведомству информацию в интересах обеспечения безопасности России.

«Шпионами они [сотрудники ЦРУ] себя не называют, точно так же, как и мы не называем себя шпионами», — отметил Нарышкин.

Он добавил, что есть люди, которые помогают разведкам того или иного государства. Если говорить о сотрудничестве с СВР, то такие люди в какой-то степени разделяют мировоззрение, взгляды и ценности этого ведомства.

«В данном случае, это люди, которым импонирует позиция России в отношении развития тех или иных международных процессов, позиция России по защите международного права, общечеловеческих ценностей», — сказал директор СВР.

В России разведчик — обязательно интеллектуал. Что касается западных шпионов, они не авантюристы, как их представляет большинство людей. Это ошибочное, бытовое мнение, отметил он.

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