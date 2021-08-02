Донецк, , 13:49 — REGNUM В настоящее время ополчение Донецкой Народной Республики (ДНР) готово не только отразить возможное наступление с украинской стороны, но и перейти в контрнаступление. Об этом 2 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Мы прекрасно понимаем, что Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе, поэтому мы готовы ко всему. Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Пушилин подчеркнул, что в случае, если власти Украины перечеркнут все попытки урегулировать конфликт мирным путем, у республики не сотанется никакого другого выхода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вернул часть исков ДНР по поводу военных преступлений властей Украины в Донбассе.