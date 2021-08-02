Уфа, 2 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Проверки в детских летних лагерях, после выявления коронавирусной инфекции в одном из них, прошли в Башкирии. Об этом 2 августа сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

(сс) BiMeRtY Детский лагерь

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По его словам, проверяющие побывали в 45 из 49 детских лагерей. При этом серьезных нарушений выявлено не было.

«Ситуация стабилизировалась», — подчеркнул Хажин, добавив, что смены в августе месяце должны пройди в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проверки были инициированы главой Башкирии Радием Хабировым после того, как регионе в летнем лагере 45 детей заразились коронавирусом.