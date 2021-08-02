Москва, 2 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. На 1 января 2021 года в РФ было зарегистрировано 2 637 417 грузовых машин. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

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Самое большое количество грузовиков числится в Москве — 149 885 экземпляров. В Московской области зарегистрировано 129 128 грузовых автомобилей.

В Краснодарском крае числится 103 647 грузовиков, в Татарии — 89 822 грузовых машин, а в Югре — 77 869 единиц.

Модели «КАМАЗ» считаются самыми распространенными среди грузовых машин в России. Таких машин в стране зарегистрировано на начало 2021 года 698 447 экземпляров. Далее идут автомобили: «ГАЗ» (458 248 ед.), «ЗИЛ» (207 872 шт.), «МАЗ» (205 945 шт.) и «Урал» (115 850 ед.).

Напомним, за первые пять месяцев 2021 года на российском авторынке было реализовано 36,6 тыс. новых грузовых автомобилей.

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