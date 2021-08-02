Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 2 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Число жертв аварии на комбинате «Каменский» в Ростовской области возросло до шести человек. О смерти ещё двоих пострадавших сообщает ряд телеграм-каналов со ссылкой на собственный источник.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В память о погибших

Напомним, что взрыв на предприятии, расположенном в Каменск-Шахтинском, произошёл вечером 29 июля. Семь человек, находившиеся в одном из цехов, получили сильнейшие ожоги. Долго время власти информацию не подтверждали и не опровергали, предпочитая хранить молчание.

Комбинат «Каменский» является градообразующим предприятием Каменск-Шахтинского. На заводе выпускается «важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны». После случившегося на заводе проводится проверка.