Ижевск, 2 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. На дорогах Ижевска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» устанавливаются так называемые «плавающие» люки. До конца года будет установлено около 100 таких объектов, сообщает пресс-служба МУП «Ижводоканал».

Пресс-служба МУП «Ижводоканал» «Плавающий» люк

Главная особенность в том, что люк будет устанавливаться не на бетонное колодезное кольцо, а на саму конструкцию дороги. При этом кольцо не разрушается, а дорожное покрытие всегда остается на одном уровне с крышкой люка, после зимы не образуется зазоров и ям. При деформациях асфальта люк двигается вместе с дорожным полотном.

Кроме того, при ремонте дорог люки можно регулировать по высоте при помощи ремонтной вставки. По окружности люка можно устанавливать резиновый уплотнитель.

Новые люки несколько дороже старой технологии, но экономия будет достигаться за счет проведения ремонта конструкции значительно реже, по сравнению с традиционным механизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет отремонтировано более 65 км дорожной сети Удмуртии — 28 объектов. Шесть участков региональных и межмуниципальных дорог, которые связывают между собой районные центры, 11 муниципальных дорог отремонтируют в Завьяловском районе, девять объектов улично-дорожной сети в Ижевске и две главные улицы в Сарапуле. В рамках региональной программы «Опорный план дорожной деятельности» будет отремонтировано 11 объектов общей протяженностью 43 км, где затруднен проезд в период распутицы.

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