Томск, 2 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Ограничения по проведению массовых мероприятий продлили в Томской области до 15 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в областной администрации.

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Соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

По словам Жвачкина, в последние четыре дня коэффициент распространения COVID-19 фиксируется ниже единицы, однако «говорить об устойчивой стабилизации пока рано». Поэтому было решено продлить ограничения по проведению массовых мероприятий ещё на две недели.

Губернатор призвал жителей Томской области сделать прививку от коронавируса «до наступления осенней непогоды, когда возрастёт количество респираторных заболеваний».

Напомним, 12 июля оперштаб региона ввёл дополнительные ограничения, касающиеся работы общепита и развлечений. Так, в Томской области запрещены концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где нет посадочных мест, а также на открытом воздухе. Общепит не может принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до 06:00 по местному времени. Закрыты кальянные, наполняемость детских комнат и фуд-кортов ограничена до 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 августа в Томской области выявлено 37 418 носителей коронавируса.