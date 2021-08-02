Москва, 2 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, цены на нефть с открытия торгов демонстрируют негативную динамику, снижаясь на 0,9% и балансируя на очень важной отметке в $75,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Chris Potter Цена на нефть

«Стоит отметить, что ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка происходит на фоне позитивной динамики на фондовых площадках, где 2 августа выросли и азиатские индексы (японский Nikkei 225 +1,8%, китайский Hang Seng +0,93%), и европейские (немецкий DAX +0,3%, британский FTSE 100 +1,1%)

Ррастут и фьючерсы на американские индексы, в среднем на 0,5%, что указывает на сохранение благоприятных настроений до конца сегодняшних торгов.

Так что отрицательная динамика нефти выбивается из общей картины дня, но хорошо подтверждается ухудшением макроэкономических данных за июль, опубликованным сегодня.

Производственная активность в промышленном секторе Китая (PMI) снизилась в июле с 51,3 пункта до 50,3 пункта, в еврозоне было зафиксировано снижение с 63,4 пункта до 62,8 пункта.

И наконец вечером, выйдут данные по PMI в США, если и здесь выйдет негативная статистика, то придется констатировать, что это нефть двигается в правильном направлении, а позитивная динамика фондовых индексов не соответствует фундаментальным факторам.

С технической точки зрения негативный сценарий для нефтяного рынка также имеет больше оснований. Баррель нефти марки Brent уже сейчас находится вблизи верхней границы недельного торгового коридора $71,50−75,50, что говорит о более высокой вероятности снижения.

Триггером для активации этого сценария, станет пробой диапазона $74,50−75,00 за баррель Brent, который как раз сейчас и тестирует на прочность рынок. Так что к вечерней статистике по PMI в США 2 августа в 16:45 по мск, стоит отнестись очень серьезно», — считает эксперт.

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