Канберра, , 13:38 — REGNUM Видеохостинг, принадлежащий американской компании Google, временно заблокировал страницу австралийского отделения телеканала Sky News, сообщает New York Post.

Блокировка кабельного телеканала, находящегося в собственности News Corp, произошла 29 июля. Предположительной причиной стало то, что телеканал показал видео, в которых якобы говорилось о том, что коронавируса не существует, а также звучали призывы применять непроверенные препараты.

«Sky News Australia признает право YouTube на соблюдение своей политики и надеется в ближайшее время продолжить публикацию своих популярных новостей и аналитического контента для своих подписчиков», — говорится в заявлении Sky News, опубликованном на веб-сайте телеканала.

Со своей стороны, представитель YouTube отметил, что клипы были удалены с платформы, а телеканал приостановлен «в соответствии с … нашей давней системой штрафов».