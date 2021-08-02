Канберра, 2 августа 2021, 13:38 — REGNUM Видеохостинг, принадлежащий американской компании Google, временно заблокировал страницу австралийского отделения телеканала Sky News, сообщает New York Post.
Блокировка кабельного телеканала, находящегося в собственности News Corp, произошла 29 июля. Предположительной причиной стало то, что телеканал показал видео, в которых якобы говорилось о том, что коронавируса не существует, а также звучали призывы применять непроверенные препараты.
Со своей стороны, представитель YouTube отметил, что клипы были удалены с платформы, а телеканал приостановлен «в соответствии с … нашей давней системой штрафов».