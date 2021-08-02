Станислав Тарасов, 2 августа 2021, 14:29 — REGNUM

Грузия
Грузия
Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщило турецкое правительственное Anadolu Agency, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По мнению издания, турецкая сторона считает Грузию «ключом к региональному сотрудничеству», и поэтому Эрдоган предложил Гарибашвили «возродить успешный формат политико-экономического сотрудничества Турции, Азербайджана и Грузии на уровне глав государств и правительств».

Действительно, с того момента, как президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили, саммиты глав государств Закавказья и Турции перестали созываться, хотя все стороны заявляли о готовности сохранять и продолжать сотрудничество между собой. Говорили о «стратегическом характере сотрудничества во взаимоотношении двух стран». Обозначая проходящие через грузинскую территорию коммуникации, ориентированные на экспорт энергоресурсов каспийского региона в европейские страны и Турцию, уверяли в наличии фактора азербайджано-грузино-турецкого «сердечного согласия», вплоть до тесного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Речь идет не только о торгово-экономическом, но и военно-техническом аспектах. Договорно-правовая база состоит из нескольких десятков соглашений, среди которых особое место занимает рамочный Договор о дружбе и сотрудничестве. Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов. То есть более 15% от общего внешнеторгового оборота Грузии. Анкара совместно с Тбилиси и Баку нередко проводит военные учения. Через грузинскую территорию проложены важные транспортные торгово-экономические коммуникации и энергетические коридоры из Азербайджана в Турцию, что создает прочную основу для сближения двух стран и является основой политического партнерства.

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Tccb.gov.tr

Но в действиях Тбилиси произошло смещение «центра интересов» в Закавказье. Зурабишвили стала давать понять, что считает «надуманными» выстраиваемые Анкарой региональные геополитические комбинации, обозначив исключительно европейский курс. Даже с учетом того, когда, по ее словам, «будущее Европы до конца еще не ясно, в случае Грузии же еще больше неопределенности». В этой связи Le Monde прогнозировала, что Тбилиси будет ориентирован на проведение политики «больше Европы», что должно выделять ее среди соседних Азербайджана и Армении как точку «Золотого руна», оплота христианства с V века. Доказывать, что «Грузия нужна Европе», что Тбилиси способен создать в регионе альтернативную политическую модель и расширить европейское влияние. Более того, Зурабишвили, как бывший французский дипломат, уверена в том, что в отличие от политиков местного происхождения она хорошо ориентируется во всех сложностях европейской политики. И способна открыть первую главу в истории закавказского европейского строительства, особенно сейчас, когда Европейский союз после второй карабахской войны стал активно разыгрывать в регионе «армянскую карту». К тому же обострились проблемы в взаимоотношениях между Турцией и Францией, и Тбилиси оказывается все же на стороне Парижа.

Плюс к этому и то, что Анкара не только утратила перспективу интеграции в ЕС, но и оказалась в самом эпицентре турбулентности, охватившей почти весь Ближний Восток. Европоцентричной Грузии стало неудобно выстраивать новые отношения с Турцией в ситуации, когда из Франции и Брюсселя постоянно слышится резкая критика турецкой политики на фоне усиливающихся евразийских течений в самой Турции. Тбилиси стал метаться между центрами силы. Напомним, что в первых числах июня Гарибашвили совершил по приглашению турецкой стороны первый официальный визит в Анкару. Тогда Эрдоган выступил с призывом к Грузии присоединиться к так называемому кавказскому пакту или «Альянсу шести» (Турция, Иран, Россия, Грузия, Армения, Азербайджан), указывая при этом и на готовность поддержать выстраивание отношений в треугольнике Азербайджан — Грузия — Армения. То есть в игре с Тбилиси турки желают держать в своих руках козырные карты, включая потенциальный союз Тбилиси — Ереван — Брюссель, чтобы не позволять Западу разыгрывать грузинскую партию исключительно в своих интересах. Как считает турецкое издание Daily Sabah, «Анкара начала предлагать Тбилиси свою новую закавказскую стратегию, которая стала принимать в расчет и интересы России». Это формирует в регионе новую ситуацию, которая может предоставить неожиданные возможности для многих региональных внешних игроков.

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
President.gov.ge

До недавнего времени ведущие страны НАТО давали понять, что Грузия не станет членом альянса, и посылали сигналы Тбилиси, призывая его нормализовать отношения с Россией. Теперь такие сигналы грузинам посылает Анкара, стремясь вывести их из зоны конфронтации с Москвой, что отвечает турецким интересам. Что же касается самой Грузии, то ей предстоит определяться с новыми приоритетами во внешней политике. Процесс этот будет сложным.