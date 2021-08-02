В Екатеринбурге отменили салют на День города
Екатеринбург, 2 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга решила отменить праздничный салют на День города. Об этом заявил журналистам глава управления культуры Илья Марков.
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По словам чиновника, от салюта решили отказаться по эпидемиологическим причинам. В Свердловской области пятый день подряд ставят новый антирекорд по числу ковид-пациентов.
Тем не менее, ожидаются возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга, городская свадьба, а также поздравление от всех районов города. Крупных массовых мероприятий вживую проводиться не будет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе отменили мероприятия, приуроченные ко Дню строителя.