Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Вечером на Санкт-Петербург обрушится более 80% от месячной нормы осадков. Ожидая непогоду на улицы города выйдут дежурить более 70 бригад Водоканала, сообщили 2 августа в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Дарья Драй ИА REGNUM Прыжки по лужам

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 августа с 17:00 мск в Санкт-Петербурге пройдут ливневые дожди с порывистым ветром. По прогнозам синоптиков, за несколько часов на территории города выпадет более 80% от месячной нормы осадков. Дожди продолжатся и ночью 3 августа.

«Для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации петербургский Водоканал усилил работу аварийных бригад. 71 бригада Водоканала обеспечит бесперебойную работу системы водоотведения во время вечерних и ночных ливней. В случае возникновения локальных подтоплений время их работы будет продлено», — рассказали в пресс-службе Водоканала.

В ГУПе заверили, что городская система водоотведения находится в технически исправном состоянии и в полном объеме обеспечит прием осадков после завершения дождя.