Сергей Шойгу: История ВДВ неразрывно связана с ратной летописью страны
Москва, 2 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Воздушно-десантные войска отмечают 91-й год со дня основания. Десантники играли ключевую роль в важнейших сражениях, они и впредь будут эффективно решать поставленные задачи, оставаться надежной опорой национальной безопасности государства. Это подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу в своем обращении к солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам в честь Дня ВДВ, который отмечается 2 августа.
Он отметил, что сегодня личный состав Воздушно-десантных войск, как и прежде, отличает высочайший уровень подготовки, безупречное боевое мастерство, умелое использование современного вооружения и военной техники, готовность к решительным действиям в самых сложных условиях обстановки.
Особые слова благодарности министр обороны выразил ветеранам войск, которые «стояли у истоков традиций десантного братства, кто и сегодня остается в строю, являясь примером служения Отечеству».
Ранее по предложению президента Владимира Путина на Съезде «Единой России» 19 июня Сергей Шойгу был включен в первую пятерку списка партии.