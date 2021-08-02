Москва, 2 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Воздушно-десантные войска отмечают 91-й год со дня основания. Десантники играли ключевую роль в важнейших сражениях, они и впредь будут эффективно решать поставленные задачи, оставаться надежной опорой национальной безопасности государства. Это подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу в своем обращении к солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам в честь Дня ВДВ, который отмечается 2 августа.

Министерство обороны РФ Сергей Шойгу

«Десантники с честью прошли Великую Отечественную войну 1941−1945 годов, принимали участие в важнейших сражениях. В ходе контртеррористических и миротворческих операций «крылатая гвардия» всегда демонстрировала исключительное мужество, стойкость и самоотверженность», — сказал Сергей Шойгу.

Он отметил, что сегодня личный состав Воздушно-десантных войск, как и прежде, отличает высочайший уровень подготовки, безупречное боевое мастерство, умелое использование современного вооружения и военной техники, готовность к решительным действиям в самых сложных условиях обстановки.

Особые слова благодарности министр обороны выразил ветеранам войск, которые «стояли у истоков традиций десантного братства, кто и сегодня остается в строю, являясь примером служения Отечеству».

«Крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо России!» — заключил Сергей Шойгу.

Ранее по предложению президента Владимира Путина на Съезде «Единой России» 19 июня Сергей Шойгу был включен в первую пятерку списка партии.