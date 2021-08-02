Краснодар, 2 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Главный государственный инспектор отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору предстанет перед судом в Краснодарском крае, сообщили 2 августа в пресс-службе СУ СКР по региону. Чиновник обвиняется в получении взятки в крупном размере. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Как полагает следствие, в октябре 2019 года сотрудник Россельхознадзора выявил нарушения в работе индивидуального предпринимателя — он продавал в станице Динской мясную продукцию без документов. Госинспектор, взамен от увода от административной ответственности и дальнейшую работу, потребовал от предпринимателя систематически передавать ему взятки в размере от 10 до 15 тысяч рублей. В результате мужчина передал обвиняемому в период с октября 2019 по август 2020 года взятки на общую сумму 110 тысяч рублей. Позже предприниматель сам сообщил правоохранителям о преступлении.

Сотрудник Россельхознадзора вину в преступлении признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.