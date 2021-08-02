Москва, 2 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Определённая конкуренция между российскими разведывательными службами существует, но не мешает полному взаимопониманию. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Он отметил, что Служба внешней разведки традиционно считается политической разведкой. Разграничение функционала отчасти снимает конкуренцию, которая есть между ведомствами.

У каждого своя задача, свой сектор ответственности, внутри которого выполняется работа, пояснил Нарышкин.

«Взаимопонимание полное», — подчеркнул директор СВР, характеризуя отношения специальных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, Нарышкин рассказал, что британская организация Bellingcat за деньги выполняет задачи по оказанию давления на отдельных людей и целые государства.

Читайте также: Нарышкин рассказал, для чего нужна Bellingcat