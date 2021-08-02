Нижегородская область, 20 апреля, 2012, 16:35 — ИА Регнум. В Починковском районе Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту гибели семьи из трех человек, двое из которых малолетние дети.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, утром 20 апреля в деревне Шишадеево произошло возгорание деревянного частного дома.

Прибывшими сотрудниками ГУ МЧС России по Нижегородской области пожар был потушен. При разборке сгоревших конструкций обнаружены тела мужчины двоих детей, одному из которых было около года.

На момент трагедии мать детей находилась на работе.

На месте работает следственно-оперативная группа. В настоящее время следователи производят детальный осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе и причина возгорания.