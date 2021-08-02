Нижегородская область: отец с двумя детьми сгорели в собственном доме
Нижегородская область, 20 апреля, 2012, 16:35 — ИА Регнум. В Починковском районе Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту гибели семьи из трех человек, двое из которых малолетние дети.
Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, утром 20 апреля в деревне Шишадеево произошло возгорание деревянного частного дома.
Прибывшими сотрудниками
На момент трагедии мать детей находилась на работе.
На месте работает следственно-оперативная группа. В настоящее время следователи производят детальный осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе и причина возгорания.