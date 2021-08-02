Канберра, 2 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Австралии пресечена деятельность преступной группы, которая, по данным полиции, планировала свергнуть правительство страны. Об этом 2 августа сообщили в федеральной полиции страны.

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С этой целью в рамках проводимого в штате Квинсленд расследования антитеррористического штаба в отношении группы лиц, которые, как утверждается, под видом сотрудников властей выражали антиправительственные настроения, были проведены обыски в трёх штатах Австралии.

«Члены группы несут ответственность за создание и распространение фейкового видео, на котором записано выступление якобы комиссара федеральной полиции страны, подробно описывающего антиправительственные настроения и призывающего людей присоединиться к нему. Человек, выступающий в этом видео, не комиссар федеральной полиции Австралии Рис Кершоу», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В причастности к созданию этого фейкового видео обвинили жителя города Перт. Выдававший себя за офицера федеральной полиции Австралии мужчина арестован. Как ожидается, он предстанет перед судом 16 августа за попытку незаконно получить идентификационные значки с официальным логотипом Австралийской федеральной полиции. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Помощник комиссара полиции Скотт Ли подчеркнул, что полиции не удалось обнаружить доказательства того, что группа имела возможность или «пыталась фактически совершить какие-либо конкретные насильственные действия».