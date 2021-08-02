Стокгольм, 2 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Швеции «фестиваль гордости» в этом году станет уже вторым подряд мероприятием, проходящим под знаком флага ЛГБТ-сообщества и коронавирусных ограничений. Однако организаторы различных мероприятий не расстраиваются, так как считают, что смогли приспособиться к условиям пандемии. Об этом 2 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ludovic Bertron Флаг ЛГБТ

Парадный марш, который в предыдущие годы собирал до 50 000 участников и почти полмиллиона зрителей в центре Стокгольма, в этом году будет проведен в цифровом формате. Несмотря на это, организатор мероприятия Викс Херджерид довольна своей работой.

«Онлайн-парад будет вести Рикард Содерберг, который является одним из наших постоянных участников парада. У нас будут различные гости, мероприятия и исторические экскурсы, затем мы покажем много видеоматериалов», — рассказала Херджерид журналистам SVT.

Темой «фестиваля гордости» в Швеции в этом году станет попытка найти ключ к свободе, подчеркнула Хержерид.