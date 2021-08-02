Белгород, 2 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Жители Белгородской области, причисленные к категории лиц «детей войны», начнут получать новую социальные выплату. На эти цели из бюджета направят 850 млн рублей, заявил 2 августа врио губернатора Вячеслав Гладков.

Www.kultura31.ru Памятник детям войны «Сын полка» в Белгороде

По словам руководителя региона, Белгородская область стала первым регионом, где был принят закон о «детях войны». Однако новая льгота была не совместима с другими областными выплатами.

«От этого у людей появилось чувство несправедливости. Поэтому принимаем решение с 1 октября этого года выплачивать всем детям войны положенные им выплаты — 902 рубля в месяц. Единовременную выплату за весь 2021 год мы так же выплатим. На эти цели направим 850 миллионов рублей», — сказал на оперативном совещании Вячеслав Гладков.

По данным правительства региона, на территории области проживает порядка 90 тысяч «детей войны».