Ульяновск, 2 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области подтверждено ещё 265 случаев заражения коронавирусом, также подтверждены новые летальные исходы от ковида. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

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По сведениям на 2 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 66 159 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки — 265.

Выздоровели 61 736 человек, в том числе за последние сутки вылечился 241 пациент с коронавирусом.

При этом в Ульяновской области от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались ещё 13 пациентов — таким образом, жертвами пандемии стали 1998 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году более 500 медицинских работников Ульяновской области приняли участие в программе оздоровления и отдыха «Спасибо медикам».