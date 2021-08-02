Череповец, Вологодская область, 2 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Вологодской области завели первое уголовное дело об изготовлении фальшивых справок о ковид-вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД.

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По версии следствия, 36-летняя жительница Череповца с помощью компьютерной программы изготовила как минимум 14 фальшивых справок. В документах указала результаты анализа на коронавирус, дату сдачи пробы и получения ответа.

Против мошенницы возбуждено уголовное дело за подделку документов, обвиняемой грозит до шести месяцев лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, подделка ковидных документов выявлена в Хабаровске — правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в незаконном изготовлении и продаже поддельных медицинских документов, в том числе справок на наличие антител COVID-19, отрицательных тестов на коронавирус и прививочных сертификатов о прохождении вакцинации.