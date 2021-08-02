Москва, 2 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Пранкера Караматулло Джаборова осудили на два года и четыре месяца по статье о хулиганстве, передаёт 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Такое решение принял Пресненский районный суд Москвы.

Блогер из Таджикистана вместе с единомышленниками «разыгрывал» пассажиров метро Москвы, имитируя приступ. Пранк разыгрывался в феврале 2020 года, в начале мировой пандемии коронавируса. Постановка, а также реакция напуганных пассажиров, снимались на видео.

Остальные участники спектакля в подземке получили условные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Черемушкинский суд Москвы продлил до 8 июля арест Кароматулло Джаборову, пранкеру, организовавшему розыгрыш с коронавирусом в московском метрополитене.