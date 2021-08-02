Стокгольм, 2 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. 2 августа в Каллхалле (муниципалитет Ярфалла) сотрудники Полиции Швеции задержали мужчину, занимавшегося эксгибиционизмом возле дошкольного учреждения. Об этом написала газета Aftonbladet.

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«Позвонил человек и сообщил нам, что рядом с детским садом был замечен мужчина со спущенными штанами», — рассказал журналистам полицейский Пер Фальстрём.

Сообщается, что на место прошествии незамедлительно выехал наряд полиции. Вскоре подозреваемого задержали.

Сейчас ему предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних лиц.