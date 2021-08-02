Буинский район, Татарстан, 2 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Буинском раоне Татарии ночью 1 августа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

ДТП

Авария произошла 1 августа в 01:35 на 580-м метре автодороги Яманчурино-Избахтино. 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» не выбрал безопасную скорость движения и совершил съезд в кювет попутного направления с последующем опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Еще одна пассажирка — 21-летняя жительница Чувашии скончалась на месте. Во время аварии она сидела на переднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, в Актанышском районе Татарии 25 июня около 07:30 произошла авария. Грузовик с легковушкой столкнулись лоб в лоб недалеко от поворота на село Старое Сафарово.

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