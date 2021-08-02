Уфа, 2 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Более 114 тысяч доз вакцины от COVID-19 может поступить на этой неделе в Башкирию. Об этом 2 августа сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в республику до конца текущей неделе ожидается поступление 110 тысяч доз вакцин «Спутник V», около 3,5 тысяч доз вакцины «Ковивак» и одна тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Сообщается, что всего в республику уже поставили 1 065 338 доз вакцин от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе прививку от COVID-19 поставили 940 535 человек.