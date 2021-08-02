Подгорица, 2 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Постоянный докладчик Европейского парламента (ЕП) по Черногории Тонино Пицула заявил, что объявленные протесты Демократического фронта (ДФ) не могут быть вкладом в укрепление демократических институтов, на которое рассчитывает Европейский союз.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

«Было бы действительно очень жаль, если бы вовлеченные политические партии начали создавать впечатление непоследовательности и некомпетентности, особенно когда Черногория зашла так далеко», — сказал Пицула изданию Vijesti.

По словам Пицулы, Европейский Союз осознает огромные усилия, которые Черногория прикладывает, чтобы считаться страной, которая живет справедливостью, процветанием и взаимным уважением.

Он надеется, что нынешняя напряженность уляжется и Черногория вернется на тот путь, по которому она уже пошла в ближайшие месяцы.