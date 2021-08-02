Москва, , 13:28 — REGNUM Британская организация Bellingcat, с которой сотрудничают в том числе экс-сотрудники спецслужб, готова за денежное вознаграждение выполнить любую задачу по оказанию давления как на государства, так и на отдельных граждан. Об этом в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается вот этой организации Bellingcat, то она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц. При этом используют, конечно, нечестные методы», — сказал Нарышкин, добавив, что используемая порталом информация фальшивая и непроверенная.

В составе этой группы есть и бывшие сотрудники специальных служб, которые готовы «выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно».

Как сообщало ИА REGNUM, группа Bellingcat выпустила свои первые публикации в 2014 года. Они в основном касались крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом. Группа утверждает, что проводит расследования по открытым источникам. При этом пользователи интернета не раз ловили Bellingcat на подделках.

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