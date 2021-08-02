Москва, 2 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Британская организация Bellingcat, с которой сотрудничают в том числе экс-сотрудники спецслужб, готова за денежное вознаграждение выполнить любую задачу по оказанию давления как на государства, так и на отдельных граждан. Об этом в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Что касается вот этой организации Bellingcat, то она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц. При этом используют, конечно, нечестные методы», — сказал Нарышкин, добавив, что используемая порталом информация фальшивая и непроверенная.

В составе этой группы есть и бывшие сотрудники специальных служб, которые готовы «выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно».

Как сообщало ИА REGNUM, группа Bellingcat выпустила свои первые публикации в 2014 года. Они в основном касались крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом. Группа утверждает, что проводит расследования по открытым источникам. При этом пользователи интернета не раз ловили Bellingcat на подделках.

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