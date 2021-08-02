Калуга, 2 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Размер взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Калужской области значительно ниже, чем в соседних областях Центрального федерального округа. Об этом 2 августа заявил на координационном совещании руководителей региональных органов государственной и федеральной власти министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

По словам калужского министра, размер взносов в 2021 году составляет 7,91 руб. /кв. м для многоквартирных домов без лифта и 9,03 руб./кв. м — для домов с лифтом. Собираемость взносов — 97,4%. Например, в Рязанской области средний взнос составляет 11,65 руб/кв. м, в Воронежской области — 9,44 руб/кв. м, в Тульской области — 9,30 руб/кв. м. В калужском регионе отмечается стремительный рост цен на стройматериалы. Стоимость ремонта домов-памятников, которые являются объектами культурного наследия, обходится в 2,5 раза дороже остальных жилых домов. Малоквартирные дома имеют небольшую площадь и невысокий годовой сбор на капремонт. Министр обратил особое внимание руководителей муниципалитетов на ответственное отношение к работе по планированию ремонтных работ и признанию жилых домов аварийными:

«На практике возникают случаи, когда многоквартирные дома уже невозможно отремонтировать ввиду их ветхости, но аварийными он не признаны», — отметил Вячеслав Лежнин.

Принимая во внимание все проблемные вопросы, в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области создана межведомственная рабочая группа по повышению эффективности реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах.

В региональную программу на 2014−2043 годы, утвержденную постановлением правительства Калужской области, включено 7724 многоквартирных дома общей площадью 19 млн кв. метров. Капремонт ежегодно проводится на территории всех муниципалитетов региона. За шесть лет действия программы на эти цели Фондом капремонта направлено почти 6,5 млрд рублей. Уже проведён ремонт отдельных конструктивных элементов более чем в двух тысячах многоквартирных домов, в которых проживает свыше 205 тысяч человек. Отремонтировано более тысячи крыш, 400 фасадов и 500 внутридомовых инженерных сетей. Заменено 975 лифтов, что составляет свыше 30% лифтового парка области.

«Данная программа помогает решать наиболее острые вопросы, которые в настоящее время существуют в содержании жилищного фонда, поэтому необходимо повысить уровень платежной дисциплины всех — и физических лиц, и организаций, которые платят взносы в Фонд капремонта. Прошу всех глав администраций городов и районов области уделять этому внимание и процент сбора повышать, прежде всего, за счет разъяснительной работы и налаживания нормального администрирования», — отметил губернатор области Владислав Шапша.