Курган, , 13:26 — REGNUM В Кургане на митинге, посвящённом Дню Воздушно-десантных войск РФ депутат Госдумы Александр Ильтяков поблагодарил десантников за исполнение интернационального долга в Афганистане, и осудил содержание фильма «9 рота». Видео с поздравлением опубликовано на портале Ura.ru.

День ВДВ, Курган, 2 августа 2021 года Пресс-служба горадминистрации Кургана

Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков назвал предателями людей, осуждающих пребывания советских воинов-интернационалистов на афганской земле в 1979—1989 годах.

Востротиным разговаривал (Валерий Востротин — председатель «Союза десантников России» — прим. ИА REGNUM). Зачем нужна была эта творческая выдумка? Да, там погибли шесть наших пацанов, один из Курганской области. Генерал каждый год приезжает поклониться его матери. Но положили-то 570 с лишним моджахедов. Этих террористов, которые сюда бы пришли. Спасибо, пацаны. что тогда в Афганистане в защитили нашу страну». Александр Ильтяков, секретарь Курганского областного отделения партии «Единая Россия» «Ребята выполняли свой долг! Вы помните, когда пленум ЦК КПСС в 1989 году, если мне не изменяет память, осудили ввод в войск в Афганистан. Это предательство. Предательство наших пацанов. Непозволительное предательство и тот фильм под названием «9 рота», в котором было показано, что мы забыли своих пацанов. Никто там и никого не забыл. Лично я с генераломразговаривал (Валерий Востротин — председатель «Союза десантников России» — прим.). Зачем нужна была эта творческая выдумка? Да, там погибли шесть наших пацанов, один из Курганской области. Генерал каждый год приезжает поклониться его матери. Но положили-то 570 с лишним моджахедов. Этих террористов, которые сюда бы пришли. Спасибо, пацаны. что тогда в Афганистане в защитили нашу страну».

В Кургане 2 августа 2021 года десантники собрались у мемориала воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ века. С 91-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск России десантников поздравили представители городской власти, общественники, жители столицы Зауралья.