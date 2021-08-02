«Это предательство» — депутат Госдумы в День ВДВ осудил фильм «9 рота»
Курган, 2 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Кургане на митинге, посвящённом Дню Воздушно-десантных войск РФ депутат Госдумы Александр Ильтяков поблагодарил десантников за исполнение интернационального долга в Афганистане, и осудил содержание фильма «9 рота». Видео с поздравлением опубликовано на портале Ura.ru.
Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков назвал предателями людей, осуждающих пребывания советских воинов-интернационалистов на афганской земле в 1979—1989 годах.
В Кургане 2 августа 2021 года десантники собрались у мемориала воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ века. С 91-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск России десантников поздравили представители городской власти, общественники, жители столицы Зауралья.