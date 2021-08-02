Томск, 2 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области COVID-19 диагностировали у 117 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За всё время в Томской области выявлено 37 418 носителей коронавируса. Выздоровели 33 536 человек, в том числе 41 — за сутки.

Напомним, 1 августа в регионе выявили 118 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 37 человек.