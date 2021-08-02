Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга в минувшие выходные провели миграционный профилактический рейд на юге города. В результате в отделы полиции доставлены более 250 мигрантов, сообщили 2 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО Миграционный профилактический рейд на юге Петербурга.

Профилактические мероприятия были проведены сотрудниками полиции 31 июля и 1 августа. Рейды проходили в более чем десяти точках общественного питания и свыше 30 мест компактного проживания иностранных граждан Московского и Фрунзенского районовПетербурга. В результате в отделы полиции для разбирательства было доставлено более 250 иностранных граждан.

«В ходе проверки выяснилось, что 176 мигрантов находятся на территории России с нарушением закона. Все они привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации)», — поделились в ведомстве.

Еще несколько десятков иностранных граждан привлечены к административной ответственности за иные правонарушения, в том числе мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах.

«В Московском районе во время проведения профилактического мероприятия полицейские обнаружили небольшой склад с контрафактным алкоголем, почти 200 литров. Поддельная продукция изъята, возбуждено административное дело», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого сотрудники полиции изъяли два автомобиля и задержали одного гражданина, числящихся в розыске.