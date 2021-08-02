Владимир, 2 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Во Владимирской области 2 августа подтверждено 205 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 43 тыс. 640 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 40 тыс. 524 пациента, в том числе 178 человек — за последние сутки.