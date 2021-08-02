Чебоксары, 2 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Чувашии основными причинами роста смертности в январе — июле стали COVID-19 и пневмонии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 августа, заявил на планёрке в правительстве министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Cap.ru Данные министерства здравоохранения Чувашии, представленные на планёрке в правительстве

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По его словам, в январе — июле 2021 года в Чувашии умерли 10,5 тыс. жителей, что 963 человека больше, чем было за аналогичный период. Смертность выросла на 7,1%.

Министр отметил, что смертность снижается по всем основным классам причин, но продолжается рост от ковида:

«То есть основные причины — это COVID-19 и пневмонии и те состояния, которые вызваны именно осложнением от коронавирусной инфекции».

«Дополнительный прирост смертности в текущем году произошёл за счёт осложнений хронических заболеваний в отсроченном периоде после перенесённого COVID-19. Если в абсолюте брать, то это порядка 900 человек», — добавил Владимир Степанов.

Согласно представленным минздравом слайдам, в январе — июле 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в Чувашии смертность от COVID-19 выросла на 891,7%, от пневмоний — на 21,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 29 434 случая заражения коронавирусом, выздоровели 26 806 жителей, скончались 1736 пациентов с коронавирусом.