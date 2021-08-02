Йошкар-Ола, 2 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

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Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 388 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 августа в Марий Эл выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 202 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1069 человек.

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