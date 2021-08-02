Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону назвали причину массовой драки с участием аксайских торговцев на рынке, работа которого организована на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова. Конфликтующие не поделили стоянку для торговли.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

«Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около ста человек. Произошла драка. Охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликтующих», — комментирует ситуацию оператор ярмарки АО «Донская торговая компания».

В настоящее время торговля на овощной ярмарке осуществляется в обычном режиме. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев произошедшего. По факту драки проводится проверка.