Улан-Удэ, 2 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Дополнительная группировка в составе 20 человек Забайкальской базы авиационной охраны лесов направлена на тушение лесных пожаров в Иркутской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии.

38.mchs.gov.ru Пожар в Иркутской области

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Как отмечается, они помогут в ликвидации возгораний в Катангском и Киренском районах Приангарья. Ранее в Катангский район был направлен отряд в составе 30 специалистов.

«Прошел мощный грозовой фронт, в результате чего возникло множество возгораний. Пожары сложные, труднодоступные, добираться приходится на вездеходах и вертолетах», — отметил лётчик-наблюдатель базы Роман Михайленко.

Всего на территории соседнего региона за сутки велись работы по тушению 51 пожара на площади более 100 тыс. га. В двух районах введён режим ЧС.

Добавим, что в лесах на территории самой Бурятии сохраняется стабильная обстановка. За минувшие сутки лесных пожаров не обнаружено.