Йошкар-Ола, 2 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 2 августа выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 202 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 745 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 28 человек. 388 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались шесть человек, за минувшие сутки зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1069 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 552 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1114 человек, из них у 1096 — пневмония, 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 29 пациента, при этом госпитализирован 51 житель Марий Эл.