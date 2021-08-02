Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии проголосовали в ходе заседания 2 августа за назначение новым главой Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили. Трансляцию из зала заседания вела пресс-служба парламента.

ЦИК Грузии Cesko.ge

Для назначения Каландаришвили на пост главы ЦИК требовалось, чтобы его поддержали 76 депутатов. Он получил 83 голоса. Новый руководитель Центризбиркома избран на полгода.

Голосование по этому вопросу проходило четвёртый раз. В ходе трёх предыдущих голосований решался вопрос о назначении нового главы ЦИК сроком на пять лет. Для этого кандидат должен был получить 100 голосов в свою поддержку, чего не произошло.

Напомним, с 1 июля с поста председателя Центризбиркома ушла Тамар Жвания. Она заявила, что делает это для снижения накала противостояния между властями и оппозиционными партиями, в которых обвиняли Жвания в «фальсификациях» итогов парламентских выборов 2020 года.

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