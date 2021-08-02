Ярославль, 2 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Ярославской области жители посёлка Михайловский обратились в суд с просьбой ликвидировать питомники для собак, которые открыли владельцы двух земельных участков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Pixabay.com Собаки

Истцы настаивают на том, что такое количество собак в питомнике мешает спокойно жить всей деревне — собаки постоянно лают, воют. От питомников исходит специфический запах. Кроме того, один из ответчиков выкопал яму для собачьих отходов и из-за этого в посёлке завелись мыши и крысы. Иногда собаки убегают из питомника — это создаёт угрозу для жизни других жильцов посёлке.

«Истцы обратились в суд с иском, в котором просят запретить ответчикам вести деятельность по организации и содержанию приюта (питомника) для собак и иную деятельность по массовому содержанию собак на земельном участке, и возложить на ответчиков обязанность осуществить вывоз собак с земельного участка», — сообщается в решении суда.

Также исковые требования предъявил и комитет по управлению муниципальным имуществом Ярославского района — он потребовал, чтобы ответчики использовали свои участки по назначению и освободили их от вольеров для собак.

Представитель ответчиков на заседании суда заявил, что владельцы ничего не нарушили, а собаки — просто домашние животные. Нормы по содержанию владельцы выполняют — это подтвердили в Роспотребнадзоре.

«Иметь такое количество домашних животных действующим законодательством не запрещено. Каких-либо нарушений при содержании собак ответчиками не допущено, что подтверждается материалами проверки ветеринарной службы. Собаки привиты, все отходы жизнедеятельности утилизируются. Основным доводом истцов является наличие шума. Однако, надлежащих доказательств, свидетельствующих о превышении допустимого уровня шума от лая собак, не представлено. Кроме того, это сельская местность, где практически в каждом дворе живут собаки, много бродячих животных, и утверждать, что лают только собаки ответчиков, оснований нет», — приводится в судебном решении позиция ответчика.

Также показания дали и привлечённые свидетели. Их мнения относительно питомников разделились — одни считают, что собаки лают круглосуточно, другие — что собаки лают иногда, когда проезжают машины или кто-то идёт мимо участка, а по ночам стоит тишина. Специфический запах идёт от навоза с фермы неподалёку.

Районный суд признал незаконной деятельность владельцев питомников, так как она нарушает покой соседей, а размещение вольеров не соответствует назначению земельного участка. Хозяева собак обжаловали это решение в областном суде, однако и там потерпели неудачу.

«Суд апелляционной инстанции указал, что ответчики при содержании собак не должны нарушать прав и законных интересов других лиц. Хозяйства с содержанием животных до 100 голов согласно санитарным нормам и правилам отнесены к IV классу опасности, санитарно-защитная зона которой должна составлять 100 метров. Ответчиком данные требования не соблюдены, чем права истцов нарушены», — пояснили в суде.

Решение о запрете вступило в законную силу и в течение месяца питомник должен быть ликвидирован.