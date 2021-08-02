В Ярославской области два собачьих питомника закрыли через суд
Ярославль, 2 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Ярославской области жители посёлка Михайловский обратились в суд с просьбой ликвидировать питомники для собак, которые открыли владельцы двух земельных участков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
Истцы настаивают на том, что такое количество собак в питомнике мешает спокойно жить всей деревне — собаки постоянно лают, воют. От питомников исходит специфический запах. Кроме того, один из ответчиков выкопал яму для собачьих отходов и из-за этого в посёлке завелись мыши и крысы. Иногда собаки убегают из питомника — это создаёт угрозу для жизни других жильцов посёлке.
Также исковые требования предъявил и комитет по управлению муниципальным имуществом Ярославского района — он потребовал, чтобы ответчики использовали свои участки по назначению и освободили их от вольеров для собак.
Представитель ответчиков на заседании суда заявил, что владельцы ничего не нарушили, а собаки — просто домашние животные. Нормы по содержанию владельцы выполняют — это подтвердили в Роспотребнадзоре.
Также показания дали и привлечённые свидетели. Их мнения относительно питомников разделились — одни считают, что собаки лают круглосуточно, другие — что собаки лают иногда, когда проезжают машины или кто-то идёт мимо участка, а по ночам стоит тишина. Специфический запах идёт от навоза с фермы неподалёку.
Районный суд признал незаконной деятельность владельцев питомников, так как она нарушает покой соседей, а размещение вольеров не соответствует назначению земельного участка. Хозяева собак обжаловали это решение в областном суде, однако и там потерпели неудачу.
Решение о запрете вступило в законную силу и в течение месяца питомник должен быть ликвидирован.