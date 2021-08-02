Москва, , 13:17 — REGNUM В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, заседание может пройти очно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, об этом сообщил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске, в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть», — сказал Грызлов.

Он напомнил, что практически все реальные результаты переговоров между Киевом и Донбассом — в том числе по взаимному освобождению удерживаемых лиц, по разведению сил и средств на конкретных участках, по вопросам прекращения огня — были достигнуты именно в прямом диалоге при личном общении.

«Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе. Тем более, что на минской площадке в свое время была обеспечена работа не только Контактной группы, но и лидеров «нормандского формата», — добавил политик.

Еще один фактор для возращения к очному формату — обновление состава участников группы и начало срока полномочий нового координатора от ОБСЕ.

«Ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве», — подчеркнул Грызлов.

Украина однозначно не будет участвовать в заседаниях контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске, заявил 23 июля в эфире телевидения советник украинской делегации Алексей Арестович.

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